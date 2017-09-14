ضابط يٌجبر على توليد زوجته بموقف سيارات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقدم ضابط شرطة في روكفورد، على توليد زوجته في موقف للسيارات خاص بأحد الفنادق.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما كان جيمس ناتشامباساك في العمل عندما اتصلت به زوجته، فينه ثامافونغ، وقالت له إنها على وشك أن تلد، عندها هرع الشاب إلى المنزل فوجدها تصرخ من شدة الألم بعدما دخلت في المخاض وقد سال ماء الرأس.

وخلال رحلة التوجه بالسيارة الى المستشفى، لم يتمكن الطفل أن ينتظر حتى الوصول إلى المستشفى، عندها دخل والده إلى موقف للسيارات تابع لأحد الفنادق وأخبر الشرطة بأنه يحتاج الى سيارة إسعاف، وقام بتوليدها قبل وصول مجموعة من زملائه الضباط.

وأطلق الثنائي اسم ليو على الرضيع الذي بلغ وزنه 3.5 كيلوجرامات.