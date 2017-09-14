معارض قطري: إيران جلبت المخدرات لبلادنا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال خالد الهيل، المعارض القطرى، إن قطر عندما فتحت الأسواق للإيرانيين لعرض منتجاتهم بالأسواق القطرية جلبوا المخدرات بكثرة لعرضها داخل البلاد، فتم إغلاق تلك الأسواق بعد انتشار المواد المخدرة بكثرة.

وأضاف ” الهيل ” خلال مؤتمر المعارضة القطرية المقامة فى لندن، أن معظم المخدرات التى تأتى إلى قطر قادمة من إيران، موضحا أن خطورة إيران على قطر أكبر من هواجس النظام القطرى بالنسبة لدول الخليج.

وقال خالد الهيل بخصوص علاقة إيران وقطر، إننا دوما كنا فى مشاكل تاريخية مع إيران، وللأسف أن النظام القطرى لبس العباءة الإيرانية، وبدأت السياسية القطرية فى التغير، وعن الوضع الحالى لقطر فلن تستطيع أن تكون صديق لإيران ومن ناحية أخرى لدول الخليج.

ومن المشكلات الأساسية التى تربطنا بإيران هى التعاون التجارى، ولا يوجد تقسيم وحدات بين البلدين، وفى حالة وحجود اتفاقية لتقسيم الوحدات ستحل الكثير من المشكلات.

وانكشف القناع حاليا عن النظام القطرى وأصبح واضح أمام الجميع وكذلك استراتيجيته.