راتب مدرب حراس المرمى يثير أزمة في النصر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

رفض المغربي فهمي عبد الغني، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، طلبَ مجلس إدارة العالمي برئاسة الأمير فيصل بن تركي.

وطالب النصر مدرب حراسه السابق بالحصول على راتب شهر واحد فقط بقيمة 26 ألف ريال سعودي، مقابل توقيعه على مخالصة مالية بعد مطالبته بتسليمه راتب شهرين.

ومن جانبه تمسك المدرب المغربي بالحصول على 50 ألف ريال سعودي، قبل توقيعه المخالصة المالية مع الأصفر العاصمي، وخاصة أنه تم الاستغناء عن خدماته دون سابق إنذار.

ومن جانبها أوضحت إدارة نادي النصر للمدرب السابق، أن قرار إقالته من تدريب حراس المرمى، جاء بناء على تقرير فني قدم من البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني للعالمي.