كوريا الشمالية تهدد اليابان بالغرق وأمريكا بظلام دامس - صحيفة صدى الالكترونية

كوريا الشمالية تهدد اليابان بالغرق وأمريكا بظلام دامس
كشفت مصادر اليوم الخميس تقريرا يهدد باستخدام بيونج يانج للأسلحة النووية ” لإغراق “ اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى ” رماد وظلام “ لدعمهما قرارا لمجلس الأمن الدولي وعقوبات ضدها بسبب أحدث تجاربها النووية.
ودعت لجنة سلام كوريا الشمالية ” آسيا والمحيط الهادى ” ، المعنية بعلاقات بيونج يانج الخارجية أيضا إلى حل مجلس الأمن الذى وصفته بأنه ” أداة للشر ” متهمه أياه ” أنه يتكون من دول ” مرتشية ” ويتصرف بأوامر الولايات المتحدة.
وقالت اللجنة في بيان لها أن ” جزر الأرخبيل الأربع ينبغي إغراقها في البحر بقنبلة جوشي النووية لم تعد هناك حاجة إلى وجود اليابان بالقرب منا “ .
وجاء في البيان ” فلنحول الولايات المتحدة إلى رماد وظلام و نُنفس عن غضبنا بحشد كل ما أعددناه حتى الآن من وسائل الانتقام “ .
مطب[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 7 دقائق
رماد وظلام