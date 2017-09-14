 كوريا الشمالية تهدد اليابان بالغرق وأمريكا بظلام دامس - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 14

    سبتمبر

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كوريا الشمالية تهدد اليابان بالغرق وأمريكا بظلام دامس

كوريا الشمالية تهدد اليابان بالغرق وأمريكا بظلام دامس
بيونج يانج(صدى):

كشفت مصادر اليوم الخميس تقريرا يهدد باستخدام بيونج يانج للأسلحة النووية ” لإغراق “ اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى ” رماد وظلام “ لدعمهما قرارا لمجلس الأمن الدولي وعقوبات ضدها بسبب أحدث تجاربها النووية.

ودعت لجنة سلام كوريا الشمالية ” آسيا والمحيط الهادى ” ، المعنية بعلاقات بيونج يانج الخارجية أيضا إلى حل مجلس الأمن الذى وصفته بأنه ” أداة للشر ” متهمه أياه ” أنه يتكون من دول ” مرتشية ” ويتصرف بأوامر الولايات المتحدة.

وقالت اللجنة في بيان لها أن ” جزر الأرخبيل الأربع ينبغي إغراقها في البحر بقنبلة جوشي النووية لم تعد هناك حاجة إلى وجود اليابان بالقرب منا “ .

وجاء في البيان ” فلنحول الولايات المتحدة إلى رماد وظلام و نُنفس عن غضبنا بحشد كل ما أعددناه حتى الآن من وسائل الانتقام “  .


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[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 7 دقائق

رماد وظلام

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