كوريا الشمالية تهدد اليابان بالغرق وأمريكا بظلام دامس - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

كشفت مصادر اليوم الخميس تقريرا يهدد باستخدام بيونج يانج للأسلحة النووية ” لإغراق “ اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى ” رماد وظلام “ لدعمهما قرارا لمجلس الأمن الدولي وعقوبات ضدها بسبب أحدث تجاربها النووية.

ودعت لجنة سلام كوريا الشمالية ” آسيا والمحيط الهادى ” ، المعنية بعلاقات بيونج يانج الخارجية أيضا إلى حل مجلس الأمن الذى وصفته بأنه ” أداة للشر ” متهمه أياه ” أنه يتكون من دول ” مرتشية ” ويتصرف بأوامر الولايات المتحدة.

وقالت اللجنة في بيان لها أن ” جزر الأرخبيل الأربع ينبغي إغراقها في البحر بقنبلة جوشي النووية لم تعد هناك حاجة إلى وجود اليابان بالقرب منا “ .

وجاء في البيان ” فلنحول الولايات المتحدة إلى رماد وظلام و نُنفس عن غضبنا بحشد كل ما أعددناه حتى الآن من وسائل الانتقام “ .