 بالفيديو.. عجوز يُعطي درساً للأزواج في الوفاء - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 14

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. عجوز يُعطي درساً للأزواج في الوفاء

بالفيديو.. عجوز يُعطي درساً للأزواج في الوفاء

بالفيديو.. عجوز يُعطي درساً للأزواج في الوفاء
بكين(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لرجل عجوز صيني يعطي الأزواج درسا عمليا في الوفاء عندما عبر شارعا غمرته المياه حاملا زوجته على ظهره.

وظهر العجوز في الفيديو وهو يحمل زوجته على ظهره، ويحاول عبور طريق مزدحم بالسيارات وتغمره المياه حتى لا تبتل قدم زوجته.

أشعلت اللقطات الإنترنت، واعتبرها كثير من المستخدمين أنها دليل على وجود الحب الحقيقي في هذا العالم.

httpV://youtu.be/Ey5aM4IQjAg

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 19 دقيقة

سبحان الله
قمة الوفاء
الحب الحقيقي
يبقى محفور في القلب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *