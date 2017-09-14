بالفيديو.. عجوز يُعطي درساً للأزواج في الوفاء - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لرجل عجوز صيني يعطي الأزواج درسا عمليا في الوفاء عندما عبر شارعا غمرته المياه حاملا زوجته على ظهره.

وظهر العجوز في الفيديو وهو يحمل زوجته على ظهره، ويحاول عبور طريق مزدحم بالسيارات وتغمره المياه حتى لا تبتل قدم زوجته.

أشعلت اللقطات الإنترنت، واعتبرها كثير من المستخدمين أنها دليل على وجود الحب الحقيقي في هذا العالم.

httpV://youtu.be/Ey5aM4IQjAg