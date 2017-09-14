بالفيديو.. لصوص يحتالون على مسن قبل دخوله المسجد ويسرقون محفظته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لصوص يحتالون على مسن قبل دخوله المسجد ويسرقون محفظته
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر سرقة مسن على باب المسجد.
ويظهر في المقطع الذي حقق انتشارا واسعا، مجموعة من اللصوص يحتالون على مسن، قبل دخوله للمسجد متظاهرين بتقبيل رأسه، فيما قام أحدهم بسرقة محفظته ويفروا هاربين.
ولم يتسنى لـ ” صدى ” التحقق من مكان أو موعد التقاط المقطع.
فايز المقيبل[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 44 دقيقة
اللهم عليك بهم خسيسين وردئين ان شاء الله يقبضون عليهم هؤلاء الفشلة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 44 دقيقة
ي ويلكم من الله
استغفر الله العظيم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 41 دقيقة
حسبي الله عليهم
لكن صورهم واضحه وان شاء الله يتم القبض عليهم
اكيد لو بيشوفهم احد يعرفهم يبلغ الشرطه باسمائهم على طول
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 36 دقيقة
معقوووووووله وصلة الى هذه الدنائه.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 34 دقيقة
انا ع ثقة بعون الله
سوف تأتي بهم الرجال
اللي اقسموا ع المصاحف
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 7 دقائق
إن شاء الله الامن يقبض عليهم