بالفيديو.. لصوص يحتالون على مسن قبل دخوله المسجد ويسرقون محفظته - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر سرقة مسن على باب المسجد.

ويظهر في المقطع الذي حقق انتشارا واسعا، مجموعة من اللصوص يحتالون على مسن، قبل دخوله للمسجد متظاهرين بتقبيل رأسه، فيما قام أحدهم بسرقة محفظته ويفروا هاربين.

ولم يتسنى لـ ” صدى ” التحقق من مكان أو موعد التقاط المقطع.