ميزة في iPhone X ترفع من سعره - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكدت مواقع تقنية متخصصة أن شركة أبل ستوفر ميزة الشحن السريع في هاتف iPhone X أيضا مثل هاتفي آيفون 8 و 8 بلس، ولكنها قد تزيد من تكلفة الجهاز ، وهو ما يزيد من سخط المستخدمين الذين يرون أن سعر الجهاز مبالغ فيه خصوصا أنه يتجاوز الألف دولار.

ووفقا لموقع ” 9 تو 5 ماك ” ، المتخصص في أخبار منتجات أبل، فإن خاصية الشحن السريع، التي تسمح بشحن 50% من بطارية الهاتف في 30 دقيقة فقط، ستتوافر في جهاز iPhone X، على غرار العديد من أجهزة أندرويد المنافسة.

وبعد الاطلاع على الصفحات الرسمية للأجهزة الحديثة على موقع أبل، أوضح موقع ” 9 تو 5 ماك ” أن الهواتف الجديدة قد لا تتضمن شاحن أو كابل الشحن السريع ” يو إس بي” الطراز ” سي” ، وهي ضرورية للاستفادة من خاصية الشحن السريع.

ما يعني أن المستخدمين قد يكونوا في حاجة لشراء هذه المتطلبات بأنفسهم ما قد يكلفهم المزيد من الأموال،ورغم جهل الموقع بنوعية كابلات ” يو إس بي ” التي ستتوافر مع الجيل الجديد من هواتف آيفون، إلا أنه من المرجح أنها ستكون نفس كابلات ” يو إس بي ” القديمة من الطراز ” إيه ” المتوافرة مع الأجيال السابقة.

وما يعزز هذه الاحتمالات عدم ذكر كابلات ” يو إس بي ” الطراز ” سي ” في قسم ” داخل العلبة ” الخاص بالهواتف الجديدة، علما أنها مذكورة بالاسم في أقسام مماثلة لمنتجات أخرى لأبل مثل ” ماك بوك ” و ” ماك بوك برو “.

وبحسب موقع ” ذا نكست ويب ” فإنه من الممكن أن تتيح أبل لمستخدميها المتطلبات الخاصة بميزة الشحن السريع بأسعار مخفضة لدى فتح باب الحجز المسبق للجهاز ، خصوصا بعد الانتقادات المتعلقة بارتفاع ثمنه.