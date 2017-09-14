أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في نحو أسبوعين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انخفض الذهب اليوم إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الإقبال على المخاطرة واستقرار الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي إشارات على توقيت رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وانخفض الذهب 0.1 % إلى 1321.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر عند 1318.75 دولار للأوقية.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.2 % إلى 1325.10 دولار للأوقية.

كما نزلت الفضة 0.5 % إلى 17.64 دولار للأوقية .