بالفيديو.. رجل يٌخبئ هدية غير متوقعة لزوجته في الثلاجة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

فاجأ رجل ، زوجته، بهدية غير متوقعة ، وخبأها داخل الثلاجة .

وكانت قد اعتقدت المرأة الأمريكية أنها فقدت خاتم زواجها صباحا، لكن زوجها حصل عليه ليمنحها واحدا آخر جديدا، ثم خبأه في الثلاجة وعندما عثرت عليه المرأة أخذت تصرخ من الفرحة وتقبل زوجها.

كان الزوج قد طلب خاتما جديدا لزوجته من دبي، وعندما وصل قرر مفاجأتها بوضعه في الثلاجة.

https://www.liveleak.com/view?i=71a_1505289302