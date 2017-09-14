بالفيديو.. رجل يٌخبئ هدية غير متوقعة لزوجته في الثلاجة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رجل يٌخبئ هدية غير متوقعة لزوجته في الثلاجة
فاجأ رجل ، زوجته، بهدية غير متوقعة ، وخبأها داخل الثلاجة .
وكانت قد اعتقدت المرأة الأمريكية أنها فقدت خاتم زواجها صباحا، لكن زوجها حصل عليه ليمنحها واحدا آخر جديدا، ثم خبأه في الثلاجة وعندما عثرت عليه المرأة أخذت تصرخ من الفرحة وتقبل زوجها.
كان الزوج قد طلب خاتما جديدا لزوجته من دبي، وعندما وصل قرر مفاجأتها بوضعه في الثلاجة.
https://www.liveleak.com/view?i=71a_1505289302
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19165 ] نشر منذ 8 ساعات
واحد يقول :
عندي ابجوره ماتشتغل وطاحت بالغلط على راس زوجتي وهي نايمه واشتغلت
الحين المكيف ما يشتغل ومحتار شلون افاتحها بالموضوع🤗🤗🤗
نبيل العبادله[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 6 ساعات
يعني على أساس فاتحها بالابجوره… خلص يتوكل ع اللّـہ بدون تردد
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 6 ساعات
يالقرني لازم يفاتحها بالموضوع ويخليها تنام تحت المكيف وتكتب وصيتها
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 5 ساعات
ابجوره؟
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 34 دقيقة
في الثلاجه😂
لو خربانه الثلاجه وخربت الاغراض
ورمت الزوجه كل الاغراض بما فيها
الخاتم ولا انتبهت 😂😂😂بينجلط😨