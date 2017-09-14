تلاحم شعبي لدعم القيادة ضد الدعوات المشبوهة - صحيفة صدى الالكترونية

تلاحم شعبي لدعم القيادة ضد الدعوات المشبوهة
تضامن المواطنون مع القيادة، رافضين أي تشكيك من الدعوات المشبوهة باسم ” حراك 15 سبتمبر ” ، الموجهة من دول خارجية ومدعومة من دولة قطر بهدف زعزعة أمن المملكة وهز الاستقرار السياسي بالدولة.
وتحول موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى تلاحم شعبي في وجه تلك الدعوات المشبوهة، وتفاعل المغردون من خلال هاشتقات ( #كلناسلمانوكلنامحمد ) و( #توحيدصورالحسابخادم_الحرمين ) لتجديد البيعة للمليك وولي عهده.
ونشر فهد الحربي صورة لخادم الحرمين وولي عهده معلقا عليها: ” اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا,, بلاد سادت ونعم زادت.. وصبح أطل وأمن أظل،، فلك الحمد ربنا على ما أنعمت ” ، وأوضح حساب آخر: ” كلنا سلمان بن عبدالعزيز ولعنة الله على اللي يبون يطلعونا من الراحة والطمأنينة اللي حنا فيها “.
وقال شرقاوي إتفاقي: ” أرواحنا وأبناؤنا وأموالنا فداء للوطن.. شعارنا الله ثم المليك والوطن “، وأضاف أخر: ” حنا جنود المملكة والله مأخون وطني وسيدي خادم الحرمين الشريفين ” ، وغرد أخر: ” الله يحفظ لنا ملكنا وقائدنا سلمان وينصره هو وولي عهده على كل من يريد بوطننا سوءا.. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا “.
وغرد حساب باسم منى: ” لا يخسر وطن خلفه سلمان الحزم ومحمد العزم.. اللهم أحفظ بلاد الحرمين “، وقال عبدالرحمن الربيعة: ” حفظ الله لنا ولاة أمرنا، وقال المحامي خالد فقيهي: ” حفظ الله وطنا من كل شر.. أرواحنا دون وطنا حصن ودروع ” ، وأضاف حساب باسم صدى الحرف: ” نجدد البيعة لملكنا وولي عهدنا “.
وأضاف أخر: ” الحمدلله الذي أنعم علينا بالإسلام وانعم علينا بالأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة.. هكذا ينبغي أن نكون في مواجهة كل من يريد الإساءة للدين وللوطن.. اللهم أحفظنا بحفظك واشغل من أراد ببلادنا السوء والشر في نفسه ” .
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 18 ساعة
لم ولن نقبل بغير حكامنا ادامهم الله لنا ومن يريد التحرك كلنا جنود للمليك والوطن سوف نقف شوكة ببلعوهم
تركي ال عبيد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يحفظ الوطن و ولاه الامر كلنا سلمان وفديت ترابك ياوطن انا واولادي نعلن ونوجدد البيعه لولاه امرنا لاتسمعون لنهيق اعداء الوطن ف والله لن يخسروا شي بل من يتبع ارائهم هم الخاسرون احبك ياوطن
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 17 ساعة
اللهم احفظ لنا
نعمة المن والاستقرار
اللهم اعز آل سعود
اللهم احفظهم بحفظك
هم اسيادي ولاة اموري وتاج الراس
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 17 ساعة
اللهم احفظ لنا
نعمة الامن والاستقرار
اللهم اعز آل سعود
اللهم احفظهم بحفظك
هم اسيادي ولاة اموري وتاج الراس
أبو عبد الله[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 17 ساعة
اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء – اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام – اللهم من أراد بلاادنا بسوءٍ فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يارب العالمين – اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين إلى مافيه عز الإسلام والمسلمين اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية سدده في آراءه – اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان إلى كل خير .
النخيش[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 17 ساعة
نعم 25 مليون نعم عدد الشعب السعودي ضد الحراك الخبيث ومن يعمل له من دول واعداء واولهم ايران وقطر الشعب مع الحكومه يد بيد لافشال خطط الاعداء الشعب السعودي يختلف عن كافه الشعوب ويكفيهم انهم من ارض اقدس البقاع بالعالم امن الوطن حمايته مسئوليه الجميع وطن لانحميه لانستحق العيش فيه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 17 ساعة
احذروا وحذروا الشباب من الانجراف وراء الفتن
لابد ان نكون يد واحده تحت قيادتنا الرشيده
نحن مستهدفون في ديننا وامننا ووطننا
يريدون جرنا لفتن وثورات داخليه
وكذلك يريدون جرنا لفتن خارجيه
فتنة قطر اشد الفتن على بلدنا تريد اتستفزاز حكومتنا واستدراجها
يريدوننا نتدخل في قطر عسكريا حتى يتم عمل تحالف دولي كما صار ايام صدام والان في سوريا
من امريكا وايران وتركيا ضد السعوديه لضربها وحصارها اقتصاديا واستصدار قرارات امميه
هااااوي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 17 ساعة
اللهم اني استودعتك وطني السعودية واهلها واستودعتك مليكي وولي عهده وادم علينا نعمة الامن والامان . دام عزك ياوطن
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 17 ساعة
والله ماحد در عنكم تشوف 10 يصايحون في الشارع واذا شوف تقول مجانين
نشوف بكره 15 /9
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 17 ساعة
الخونة وراء الشمس
لا ردهم الله
الدسك22[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 16 ساعة
نعم ورب الكعبة لن نرضي بدلك
ترابط ولحمة وبيعة من اراد منازعتنا فيها فله من الله مايستحق
من اراد ببلدنا سوءا او ملوكنا وامراؤنا او علماؤنا او مقدساتنا بشر اللهم اجعل شره في نحره واجعل كيده مردود عليه
اللهم افضحه على رؤس الأشهاد
لاتتلفتون لهم وتلقون لهم بال هؤلاء خونه باعوا عقولهم وقلوبهم الى هوا الشياطين المخربين
اللهم احفظ بلدنا من كل سوء وشر واصرف عنا الفتنة والسخط وسوء المنقلب
بيعة في رقابنا لحكامنا آل سعود حفظهم الله ورعاهم وايدهم بنصره
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
اقول لرافضة المجوس واذنابهم في قطر وروبيين
والله تبطون تبطون تبطون وحنا شعب واحد ورا قيادتنا الله يحفظهم
وعلى قولة المثل الكلاب تنبح وحنا ماضرنا نباحكم
لعن ابو من جمعكم يالرافضة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 796 ] نشر منذ 16 ساعة
إنها السعودية ياكلاب النار
شعب وقيادة إجتمعو في حب الوطن لامكان للغوغاء بيننا
لا نتبع نعيق شاذ ولا تطبيل حاقد حنا محزم سلمان وبأمرة
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1961 ] نشر منذ 16 ساعة
اللهم احفظ بلادنا من كل شر وفتنه وادم على ولي امرنا الملك سلمان وولي عهده الصحة والعافيه وانصرهم على كل صاحب فتنه . اما انتم دعاة الفتنه والخراب نقول لكم وبالبنط العريض وباللغة التي تفهمونها انتم واشباهكم
( انثبرو وكلو تبن ) حتى التبن كثير عليكم , ومن لم يتعض مما جرى ايام الخريف العربي المشئوم وما جره من خراب ودمار وقتل بالجمله وتشريد فليس له الا السيف الاجرب ,الا تخجلون من انفسكم حين تجركم دولة ليست مثلا يحتذى في اي شيىء والادهى وامر انه كان لها ضلع في كل ذلك الخراب الذي عم العالم العربي من مشرقه الى مغربه ثم افصحو عن طوية انفسهم الخبيثة بتحالفهم مع الفرس المجوس ومع الترك الانذال , ونذكركم بالقول المأثور ((من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)) ولتذهب منظمات حقوق الانسان ومن هم على شاكلتهم الى الجحيم فحين تقع الواقعه لن يضمدو جراحنا ولن يدفنو موتانا وسيكتفون بهرائهم المعهود ولسان حالنا يقول لكم
يا حــــوم اتبـــــــع لــــــــــو جريــــــنا *** وكــل واشبـــع على مهــــل مـــا تعنينا
يقــولـــون الحـــوم حوم فـــوق منزولنا *** وهــــي فـــال شــــؤم ونحس ومغيضـا
يخســـون عــــــدانا وخـــابت ظنونهـــم *** حـــنا دعيــناها من كرمنا علــــى وليمـا
حـــنا اللي اشرافهـــم يمشــون بركابنــا*** وإذا انشمروا عن الحرب حنا خواضـها
حنا اللي نرضى على النـاس ونخاصــم *** ونـــذم ونمـــدح علــــى الناس فعالــــها
جيـــش أبــــو فهـــــد يحمـــــي حمــانا *** وان كثــــرت الاحمـــال اهو شيالــــــها
واللي رفع ها الخيمة من غير عـمدانها*** أنهـــم ال سعـــــود رجالـــها وفرسانــــها
ومــــا ينـــال ســــلام اللـه الظالميــــن *** وكــــل مــــفارق للعـــــرب خـوانــــها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 16 ساعة
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 650 ]
اقولك العلم الي عندي
والله لو اشوف واحد بالشارع لمسكه بالعقال
وامحطه محط لين يقول بس
واسلمه للشرطه
همس ~[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 16 ساعة
يارب تحفظ مملكتنا الغاليه من شر الفتن ؛ وتحفظ قادتنا ~
ياليت اي احد يحلم انه يهز امن دولتنا ويطلع يثير البلبله والفتن ،
ينهدر دمه ويعدمونه فورياً بالشارع حتى يعرفون ان امن وطنا خط احمر ؛
لانقبل التجاوز فيه ~
ناصر العجمي[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 15 ساعة
هذا حسد وكراهيه من النعم اللي احنا فيها
اللهم احفظ لنا
نعمة المن والاستقرار
اللهم احفظهم بحفظك
نعم كلنا سلمان وكلنا محمد
غصب عن انوف الحاقدين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 15 ساعة
ياهمس سمعت ان واحد طلع قبل كم سنه بعد صلاة الجمعه
وفتحت شنطة سيارة وطلع قماش مدري وش مكتوب عليه
يبي يسوي مظاهره
ومسكوه المصلين ومحط بالعقل محط لين جات الشرطه وشالته
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 14 ساعة
اللهم احفظ بلادنا من سوء وشر وكل حاقد وحاسد
اللهم ادم علينا الامن والامان.
الحمد لله الشعب السعودي شعب واحد متماسك مع قيادتة ووطنة
ولن يدخل بيننا كائن من كان .
فتى الجنوب[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 14 ساعة
الدين اقوى عصمة والأمن افضل نعمة
اللهم ادم علينا الأمن والأمان
اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه وكل القيادة الحكيمة الرشيدة والشعب السعودي .
الحمدلله رب العالمين هذا هو الشعب السعودي الحليم شعب واحد متماسك لحمة واحدة يداً واحدة مع القيادة الحكيمة .
اللهم من أرادنا بشرٍ في بلدنا هذا فافضحه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره ينقلب عليه يارب
اللهم احفظ ولاه أمورنا
اللهم احفظ ولاه أمورنا
اللهم احفظ ولاه أمورنا
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4450 ] نشر منذ 11 ساعة
لو تقول يمين حنا لك يمين
ولو تقول يسار يسرنا معك
أنت بس آمر إمام المسلمين
وأبشر الشعب السعودي يسمعك
🇸🇦🇸🇦💚💚💚🇸🇦
الحجاج[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 11 ساعة
إن لم نكن دون وطننا وولاة أمورنا درعا واقيا نقيهم بأرواحنا فلا خير فينا وباطن الأرض خير لنا من ظهرها .. يقول المثل ( إحم حمى إكتنفك فناؤه ) وهل حمى أغلى من الوطن ! وإليك سيدي الوالد الكريم الملك / سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهدكم الكريم وإلى الأسرة المالكة الكريمه نقول : ( نجود بالنفس إن ظن الجواد بها …والجود بالنفس أقصى غاية الجود ) أطال الله عمركم سيدي الوالد الكريم الملك / سلمان بن عبدالعزيز وأدام عزكم فنحن في ظلكم وتحت رايتكم الغراء جنودا أوفياء متى تدعو أجبنا .
الروقي[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 11 ساعة
والله يالسعودي اخذها قاعده الكل طمعان في ارضك لنفطها تقوم على حكم ابن سعود جووك الترك يبون يرجعون مجدهم ويحكمون مكه والمدينه وجوك الفرس ودول الصليب يبون النفط والثروات الطبيعيه لاتقول لي مايقدرون وعلوم قبايل وصعبه هذاك منوول ايام مناطح القوم بالخيول والسيوف والرماح … اما الحين يجيك خواجه على مدرعه والا على طياره والا معه قناص وينتف شيخ قبيلتك لين دماغه جنبه ….
وان جووك هؤلاء لعبوا في حسبتك وانتهكوا عرضك واخذوا مالك واستعبدوك اشد الاستعباد ….
فا اطبخها وقلبها في راسك حكم ابن سعود والقبايل والاستقرار والامن والامان والا حكم المستعمر الاجنبي اللي يستعبدك وينتهك اعراضك وياخذ مالك …
عيسى محمد علي فرحان[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 9 ساعات
اجدد البيعة والولاء لقيدتنا الرشيدة جندياً مطيعاً لله ثم للمليك والوطن وأقول للخونة ممن عاشوا على ثرى هذا الوطن العزيز بأمر الله وأكلوا من خيره وعاشوا أمنه ورخاءه تباً لكم ياعملاء ايران واعوان ايران والله لن تجنون سوى الندامة ولن ينجح تخطيط أعداء بلدنا الغالي في شق الصف ووحدة الكلمة وأنتم مجرد دمى يتم تحريككم من قبل أعداء الوطن أيها الحثالة وأنتم لا تعلمون
وانا من هذا المنبر أطالب سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بأن يتم شنق وصلب أي شخص يخرج او يتظاهر او يحاول ان يمس او يهز أمن البلد وان يبقى مصلوباً لمدة لاتقل عن أسبوع ليعلم القاصي والداني أن امننا ليس للمساومة وأن لا حلول لدينا الا باستئصال كل عضو فاسد مهما كان
عبدالعزيز الشميخ[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 8 ساعات
كلنا يد واحده ومعا حكامنا ضد اي شرذمه تريد العبث بأمننا ..ووالله لن يسفيدوا لانهم لايعرفون ان الشعب والقياده يد واحده ولا يمكن تفكيكه .واذا كان هنالك من خونه ومرتزقه فالسيف اصدق انباء من الكتب …واضربوا ياحكامنا بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث ونحن معكم ..ووالله لو كان اقرب الناس لنا سندحره . لاننا محسودين من دول خارجيه على نعمه الامن والامان ورغد العيش ..وتبآ لكل محرض وخائن وكل مرتزق .
الماهر[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 7 ساعات
يادوله من عرف حدك والله ماجاك
ربي يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل الفتن
وكلنا للملك سلمان ولي عهد الامين محمد محمد ياعسى عمره مديد
افخر وتفاخر اني سعودي وانتمي لسعوديه
عيسى محمد علي فرحان[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 6 ساعات
الذي اسما نفسه صالح القحطاني لست الا رافضي او كلب مأجور وتكرم قبيلة قحطان العريقة ان ينتمي لها نجس مثلك خسئت ايها الحثالة وانا متأكد انك تكتب من طهران او من احدى بؤر النجاسة الموالية لإيران ولكن من ارتضى ان ينهب ماله باسم الخمس وعرضه باسم المتعة فقد اضاع دينه وشرفه وكرامته ووالله ان الحيوانات أكرم منكم لأنها تغار على أعراضها وتستميت في سبيل الدفاع عن حماها
الحزم[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 38 دقيقة
تعبنا والله الله يصلح الحاكم والمحكوم