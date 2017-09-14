تلاحم شعبي لدعم القيادة ضد الدعوات المشبوهة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تضامن المواطنون مع القيادة، رافضين أي تشكيك من الدعوات المشبوهة باسم ” حراك 15 سبتمبر ” ، الموجهة من دول خارجية ومدعومة من دولة قطر بهدف زعزعة أمن المملكة وهز الاستقرار السياسي بالدولة.

وتحول موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى تلاحم شعبي في وجه تلك الدعوات المشبوهة، وتفاعل المغردون من خلال هاشتقات ( #كلناسلمانوكلنامحمد ) و( #توحيدصورالحسابخادم_الحرمين ) لتجديد البيعة للمليك وولي عهده.

ونشر فهد الحربي صورة لخادم الحرمين وولي عهده معلقا عليها: ” اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا,, بلاد سادت ونعم زادت.. وصبح أطل وأمن أظل،، فلك الحمد ربنا على ما أنعمت ” ، وأوضح حساب آخر: ” كلنا سلمان بن عبدالعزيز ولعنة الله على اللي يبون يطلعونا من الراحة والطمأنينة اللي حنا فيها “.

وقال شرقاوي إتفاقي: ” أرواحنا وأبناؤنا وأموالنا فداء للوطن.. شعارنا الله ثم المليك والوطن “، وأضاف أخر: ” حنا جنود المملكة والله مأخون وطني وسيدي خادم الحرمين الشريفين ” ، وغرد أخر: ” الله يحفظ لنا ملكنا وقائدنا سلمان وينصره هو وولي عهده على كل من يريد بوطننا سوءا.. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا “.

وغرد حساب باسم منى: ” لا يخسر وطن خلفه سلمان الحزم ومحمد العزم.. اللهم أحفظ بلاد الحرمين “، وقال عبدالرحمن الربيعة: ” حفظ الله لنا ولاة أمرنا، وقال المحامي خالد فقيهي: ” حفظ الله وطنا من كل شر.. أرواحنا دون وطنا حصن ودروع ” ، وأضاف حساب باسم صدى الحرف: ” نجدد البيعة لملكنا وولي عهدنا “.

وأضاف أخر: ” الحمدلله الذي أنعم علينا بالإسلام وانعم علينا بالأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة.. هكذا ينبغي أن نكون في مواجهة كل من يريد الإساءة للدين وللوطن.. اللهم أحفظنا بحفظك واشغل من أراد ببلادنا السوء والشر في نفسه ” .