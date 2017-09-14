أمانة القصيم تقيم دورات تدريبية متخصصة للمستثمرين في التمور - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

استثمرت أمانة منطقة القصيم الإقبال المتزايد للشباب للعمل في مهن التمور المتنوعة من خلال مهرجان بريدة للتمور ؛ بإقامة مجموعة من الدورات وورش العمل تحت مسمى ( أكاديمية التمور )،وذلك بالتعاون مع شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) التي تقدم ذلك من واقع التزامها المستمر بمسؤوليتها الإجتماعية ، والإسهام في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للأفراد .

وتشمل الدورات عدداً من المحاور التي تهم الراغبين في دخول سوق العمل في هذا المجال كدراسة الجدوى الاقتصادية ، وطرح آفاق تسويقية حديثة ، ورؤيا في الصناعات التحويلية للنخيل والتمور ، بالإضافة إلى دورة التمور والتحول الإستراتيجي في ٢٠٢٠م ، حيث يعقد معهد ريادة الأعمال الوطني بمنطقة القصيم خلال هذه الدورة ؛ ورشة عمل للمستثمرين في هذا المجال لمعرفة آلية الدعم ، وطلب القروض للمشاريع .

وبين رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان بريدة للتمور إبراهيم العبدالرزاق أن إقامة مثل هذه الدورات ضرورة حتمية لبناء قاعدة صلبة ينطلق من خلالها رواد الأعمال في مجالات التمور المختلفة إلى عوالم أرحب في هذه الصناعة ، لافتاً النظر إلى أن الدورات يقدمها مجموعة من أساتذة الكلية التقنية ببريدة وعدد من التجار وكبار المزارعين وذوي الخبرات في السوق ، بالإضافة إلى جمعية منتجي التمور والمختبر المركزي ، مؤكداً أن ذلك سيتخلله زيارات ميدانية للسوق .

يذكر أن مهرجان بريدة للتمور يشهد إقبالاً كبيراً من راغبي العمل خصوصاً مع تعدد مجالاته ومداخيله المجزية .