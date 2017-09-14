فرع وزارة التجارة والاستثمار بالجوف يكثف جولاته الرقابية - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

كثف فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الجوف خلال هذه الأيام جولاتها على الأسواق مع قرب العودة للمدارس على المكتبات ونقاط البيع الخاصة بتأمين المستلزمات المكتبية وذلك لضبط الأسعار والتأكد من وجود الملصق على المنتج الذي يوضح سعر السلعة مع مطابقة سعر الرف مع المحاسب في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

وركزت جولات مراقبي التجارة على صحة التخفيضات التي يتم الإعلان عنها في مثل هذه الأوقات وذلك بشكل يومي ، والتأكد من أن عرض المنتج يتوافق مع السعر الطبيعي له.

وأهاب فرع الوزارة بالمواطنين والمقيمين في حال وجود أي شكاوى بمخالفة الأسعار وسلامة المنتج التبليغ من خلال الرقم 1900 أو تطبيق بلاغ للأجهزة الذكية، حيث يتم التعامل معها بشكل سريع من خلال مراقبي الوزارة في جميع المناطق.