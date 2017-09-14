بالفيديو.. لحظة اعتداء شاب على فتاة بطريقة وحشية في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم شاب على الاعتداء على فتاة بطريقة وحشية وسط الشارع بأحد الأحياء المغربية وفر هارباً .

حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء شاب على فتاة بطريقة وحشية في وضح النهار وأمام المارة.

أظهر مقطع الفيديو مشادة كلامية بين شاب وفتاة وفجأة انهال الأخير عليها بالضرب والصفعات والركلات بطريقة بشعة وفر هاربا أمام المارة.