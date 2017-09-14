بالفيديو.. لحظة اعتداء شاب على فتاة بطريقة وحشية في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة اعتداء شاب على فتاة بطريقة وحشية في الشارع
أقدم شاب على الاعتداء على فتاة بطريقة وحشية وسط الشارع بأحد الأحياء المغربية وفر هارباً .
حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء شاب على فتاة بطريقة وحشية في وضح النهار وأمام المارة.
أظهر مقطع الفيديو مشادة كلامية بين شاب وفتاة وفجأة انهال الأخير عليها بالضرب والصفعات والركلات بطريقة بشعة وفر هاربا أمام المارة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19144 ] نشر منذ 25 دقيقة
حسبي الله عليه قليل آدب
ياقليل الخاتمة
ماشفت الا هااالضعيفة
ياأهبل في احد ف العالم يمد يده على مغربية
سبحان الله
بعض الناس ذوقه مثل وجهه🤔
في بنات كثير يبي لهم فرش
بس مغربية
حرام عليك.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 16 دقيقة
بالله عليك
هيك هيك بالله عليك المرجلة
قطع الله مصارين
امعاء بطنك وشلة يداك ي الواطي
حسبي الله ونعم الوكيل فيك
وفي كل ظالم يستقوي ع امرأة
ضعيفة لاحول لها ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19144 ] نشر منذ 16 دقيقة
بعض الناس مايقدذ النعم الي هو فيها
ميدري لاجاء طاري المغرب كل الآعنااااق تلتفت
والكلمات تتعثر
ويصير اليمين شمال والشمال يمين
الله يهديك بس😡
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 16 دقيقة
خسيس وجبان
والله حق من يمسكه ويجلده جلد