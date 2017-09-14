مصدر باتحاد الكرة يكشف المرشح لخلافة مارفيك لقيادة الأخضر - صحيفة صدى الالكترونية

مصدر باتحاد الكرة يكشف المرشح لخلافة مارفيك لقيادة الأخضر
كشف مصدر في الاتحاد السعودي لكرة القدم، النقاب عن المرشح لخلافة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك لقيادة المنتخب الوطني في كأس العالم المقامة بروسيا 2018، في حالة عدم الاتفاق مع المدرب الهولندي لاستمراره مع الأخضر.
وأكد المصدر، أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال مرشح بقوة لخلافة مارفيك، مضيفا أنه من المحتمل أن يتولى القيادة الفنية للأخضر مع استمراره مدرباً للهلال.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 27 دقيقة
آه يا خوفي وتعب قلبي
من بكرة ومونديال روسيا
يطرق الأبوآب
وان غدأ لناظرة قريب
وسوف تقولون
قالها عذآ ب الرحيل
والأيام بيننا
والله المستعان
ابولانا[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 17 دقيقة
ما يبغون الهلال يستقر ولا ياخذ كاس اسيا
بلبله ولجلجة . …….