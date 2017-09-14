أمير القصيم يوجه رسالة هامة إلى منسوبي التعليم: واصلوا بناء الأجيال - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

حث أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، جميع منسوبي التعليم بالمنطقة على مضاعفة الجهود، للارتقاء بهذا القطاع المهم الذي يخدم أبناء وبنات المنطقة، ومواكبة الجهود التي تبذل لتوفير جميع المرافق والخدمات والتجهيزات التي تخدم جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.

وأكد أمير القصيم أن القيادة تفخر دوما بالتعليم ومنسوبيه، وتضع ثقتها فيهم ببناء أجيال تواصل السير في طريق التنمية والحضارة، وأن لهم أهمية في موقعهم في إطار تربية النشء، وما يتواكب ودورهم في المنظومة التنموية والحضارية والوطنية.

وشدد الأمير فيصل بن مشعل، خلال لقائه أمس الأربعاء مدير التعليم بالمنطقة عبدالله الركيان، ومديري إدارات التعليم بمحافظات عنيزة والرس والمذنب والبكيرية، على أهمية توجيه النشء إلى مكارم الأخلاق، وإثراء الروح الوطنية وحب الوطن والانتماء إليه، وأن التعليم مهنة نبيلة ورسالة سامية، لها أبلغ الأثر في المجتمع، مطالبا بأهمية توجيه الطلاب التوجيه السليم والحرص عليهم وتوعيتهم من الأفكار الهدامة والمنحرفة.