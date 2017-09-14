التعليم تعلق على صورة متداولة لانهيار سقف مدرسة متوسطة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

علق المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران، على صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، لانهيار سقف مبنى مستأجر لمدرسة متوسطة الإمام النسائي في جدة، واعتبر المغردون المشهد دلالة على عدم الاستعداد الجيد لبدء الدراسة.

وأكد الصقيران، أن المبنى لم يعد مدرسة الآن، مبينا أنها أخليت بنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي بعد انتهاء مدة العقد مع المالك، موضحا أنه تم الانتقال إلى مبنى آخر وجرى تسليم الموقع للمالك، وفقا لصحيفة عكاظ.