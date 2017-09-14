التعليم تعلق على صورة متداولة لانهيار سقف مدرسة متوسطة - صحيفة صدى الالكترونية

التعليم تعلق على صورة متداولة لانهيار سقف مدرسة متوسطة
علق المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران، على صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، لانهيار سقف مبنى مستأجر لمدرسة متوسطة الإمام النسائي في جدة، واعتبر المغردون المشهد دلالة على عدم الاستعداد الجيد لبدء الدراسة.
وأكد الصقيران، أن المبنى لم يعد مدرسة الآن، مبينا أنها أخليت بنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي بعد انتهاء مدة العقد مع المالك، موضحا أنه تم الانتقال إلى مبنى آخر وجرى تسليم الموقع للمالك، وفقا لصحيفة عكاظ.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 47 دقيقة
شكل الصورة والمبنى قديم
واضح من الصورة والهياط
يا خوي اذا عندك وطنيه صادقة و ملاحظات
عندك الجهات المختصة بلغ فورأ
عيب والله عيب هذي حركات
العيال تصوير ونشر ع التحريض والفتن
الدولة اعزها الله
ابوابها وجميع المسؤولين مفتوحة
لجميع الملاحظات والنقد الهادف والبناء
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 23 دقيقة
احسنت في تعليقك
بارك الله فيك