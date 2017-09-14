الاستغناء عن 32 مدرسة مستأجرة و25 مسائية في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

الاستغناء عن 32 مدرسة مستأجرة و25 مسائية في جدة
أعلن تعليم جدة، الاستغناء عن 32 مدرسة مستأجرة للبنين والبنات لهذا العام – ١٨ مبنى للبنين و١٤ للبنات – تضم 4048 طالبا وطالبة.
وأوضح مدير التعليم عبدالله الثقفي أنه تم التخلص من ٢٥ مدرسة مسائية للبنين والبنات، منها ١٥ مدرسة بنين و١٠ مدارس للبنات في مختلف المراحل الدراسية كانت تضم ٣٥١٩ طالبا وطالبة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19144 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف بعض ملاك المدارس صايرين متسلطين ويفرضون شروط تفتح بوقت محدد وتقفل بوقت معين
والي كل شوي جاي يشوف مسمار جحا
والي تجي زوجته تتهاوش مع المعلمات وتصورهن
أفضل شي الأستغناء عنها وإيجاد بديل.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19144 ] نشر منذ 1 ساعة
غير المباني الي صارت قديمة ومتهالكة
وسقوفها طاااايحه🤔