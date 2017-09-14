الاستغناء عن 32 مدرسة مستأجرة و25 مسائية في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلن تعليم جدة، الاستغناء عن 32 مدرسة مستأجرة للبنين والبنات لهذا العام – ١٨ مبنى للبنين و١٤ للبنات – تضم 4048 طالبا وطالبة.

وأوضح مدير التعليم عبدالله الثقفي أنه تم التخلص من ٢٥ مدرسة مسائية للبنين والبنات، منها ١٥ مدرسة بنين و١٠ مدارس للبنات في مختلف المراحل الدراسية كانت تضم ٣٥١٩ طالبا وطالبة.