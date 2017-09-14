الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” عسير , تبوك، المدينة المنورة، نجران ، الشرقية ، مكة المكرمة، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 15 دقيقة
كل يوم تبشروني امطار
واشغل الموتر وع البر ما لاقي قدام عيوني
غير الحدية وام سالم تجر النو ايح
ولا مطر ولا اجواء خلابة
لكني داعس للبر ولا فكرت في شدة الحر هههههههههههههه