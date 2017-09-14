سوريا تواجه أستراليا بماليزيا في ملحق تصفيات مونديال روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

سيدني(صدى):

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن سوريا ستستضيف مباراة الذهاب في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في ماليزيا في 5 أكتوبر.

وتلعب سوريا، التي لم يسبق أن تأهلت إلى نهائيات كأس العالم، مبارياتها المقررة على أرضها في التصفيات في ماليزيا بعدما منعها الاتحاد الدولي “الفيفا” من اللعب في سوريا بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

والفوز على أستراليا، التي تستضيف مباراة الإياب في 10 أكتوبر، سيؤهل سوريا لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

ويتأهل الفائز إلى النهائيات في روسيا في العام المقبل.