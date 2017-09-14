مصرع 25 طالبا في حريق بمدرسة قرآنية في ماليزيا - صحيفة صدى الالكترونية

كوالالمبور (صدى):

أفاد مسؤولون، بقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في حريق بمدرسة دينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور صباح اليوم الخميس.

وذكر بيان لإدارة الحرائق والإنقاذ الماليزية أنه جرى الإبلاغ عن حريق دار تحفيظ القرآن في حوالي الساعة 0540 صباحا.

وقال البيان، إن الحريق بدأ في غرف النوم بالطابق العلوي في مبنى الدار المكون من ثلاثة طوابق.

وصرح مسؤولو إدارة الإطفاء، إن اثنين من المشرفين و23 طالبا لاقوا حتفهم في الحريق.

وأضافوا أن سبعة مصابين نقلوا إلى مستشفى قريب في حين تم إنقاذ 11 آخرين.

وتتراوح أعمار طلاب دور التحفيظ عادة بين خمسة أعوام و18عاما.