بالفيديو.. الفراج: شكوك حول استمرار مارفيك لقيادة الأخضر في روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد الإعلامي وليد الفراج، أن هناك شكوكا حول استمرار المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك مديرا فنيا للمنتخب الوطني، موضحا أن المفاوضات معه تمر ببعض التعقيدات.

وأوضح الفراج أن مارفيك الذي انتهى عقده بعد مباراة اليابان سافر إلى هولندا بعد انتهاء التصفيات قبل توقيع العقد الجديد، مضيفاً أنه تمت مناقشته في التجديد بعد انتهاء المباراة لكنه فضّل التأجيل بعد عودته من الإجازة ودراسة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف الفراج أن المقام السامي والجهات الرياضية في المملكة لديها استعداد ورغبة في مشاركة غير مسبوقة للأخضر في المونديال، وطُلب من مارفيك التفرغ والبقاء في المملكة للإشراف على المنتخب لكنه يفضل الاستمرار بنفس النهج، مشيرا إلى أن عودته للقيادة الفنية للأخضر باتت صعبة وهناك احتمالية كبيرة للتعاقد مع مدرب آخر.