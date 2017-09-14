" تطوير " توجه نصائح هامة لأولياء الأمور للتعامل مع أطفالهم المستجدين بالدراسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ” تطوير “، عدة نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع أطفالهم المستجدين بالدراسة.

وأكد ” تطوير “، ضرورة المشاركة الوجدانية للطفل قدر المستطاع لمواجهة حالة الخوف والتوتر المتوقع حدوثها له والتي تحتاج لوجود والديه بجانبه، والحرص على استقباله عند عودته من المدرسة بقُبلة حانية من والد عطوف وأُم حنون تعبر له عن الفرح بإنجازه، ومحاولة التعرف على الكيفية التي قضى بها الطفل يومه في المدرسة من خلال استخدام الذكاء في طرح الأسئلة دون أن تكون أسئلة تحقيق.

وتضمنت النصائح، محاولة جعله أكثر تفاؤلاً وسعادة في هذه الفترة عبر تقديم مشروب يحبه أو أكلة يفضلها، وعدم مطالبته بأكثر من إمكانياته، لأن الأطفال في هذه المرحلة لديهم قدرات متفاوتة، وكذلك زرع الثقة في نفس الطفل منذ أول يوم دراسي كمطلب مهم؛ حيث يحتاج ذلك إلى فن وصبر، كما أن زرع الثقة لا يعني التخلي عنه مرة واحدة بل بشكل تدريجي.