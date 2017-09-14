جامعة سعودية تبتكر نظام إنذار مبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي - صحيفة صدى الالكترونية

جامعة سعودية تبتكر نظام إنذار مبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي
ابتكر فريق سعودي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نظام الإنذار المبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي للحد من وقوع حوادث كيميائية واندلاع حرائق من هذا النوع.
وأفادت قناة ” الإخبارية “، بأن الجهاز يعمل على تغطية الأماكن عالية الخطورة بمجموعات من المستشعرات القابلة للاستبدال، وذلك لوقف الحوادث الكيميائية واندلاع الحرائق التي تشكل قلقاً كبيراً لدى الحكومات والمنظمات حول العالم.
#بصمة_سعودية
في إنجاز سعودي ابتكر فريق سعودي من #جامعة_الملك_عبدالله للعلوم و التقنية نظام الإنذار المبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي pic.twitter.com/iUyAFSxDou
— القناة السعودية (@saudiatv) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧
alfahd42[ عدد التعليقات: 11803 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو