جامعة سعودية تبتكر نظام إنذار مبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ابتكر فريق سعودي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نظام الإنذار المبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي للحد من وقوع حوادث كيميائية واندلاع حرائق من هذا النوع.

وأفادت قناة ” الإخبارية “، بأن الجهاز يعمل على تغطية الأماكن عالية الخطورة بمجموعات من المستشعرات القابلة للاستبدال، وذلك لوقف الحوادث الكيميائية واندلاع الحرائق التي تشكل قلقاً كبيراً لدى الحكومات والمنظمات حول العالم.