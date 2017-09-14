 جامعة سعودية تبتكر نظام إنذار مبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي - صحيفة صدى الالكترونية

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جامعة سعودية تبتكر نظام إنذار مبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي

جامعة سعودية تبتكر نظام إنذار مبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي
علي القحطاني(صدى):

ابتكر فريق سعودي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نظام الإنذار المبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي للحد من وقوع حوادث كيميائية واندلاع حرائق من هذا النوع.
وأفادت قناة ” الإخبارية “، بأن الجهاز يعمل على تغطية الأماكن عالية الخطورة بمجموعات من المستشعرات القابلة للاستبدال، وذلك لوقف الحوادث الكيميائية واندلاع الحرائق التي تشكل قلقاً كبيراً لدى الحكومات والمنظمات حول العالم.

 


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[ عدد التعليقات: 11803 ] نشر منذ 2 ساعتين

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