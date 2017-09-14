بيان أمريكي ماليزي مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا على سعيهما لتعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين.

وأوضح بيان مشترك صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق ناقشا خلال اجتماعهما في البيت الأبيض العديد من القضايا والملفات الحيوية والمصيرية ومنها الخطر الذي تشكله كوريا الشمالية على الأمن والاستقرار ودعمهما لنزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وطبقا للبيان المشترك? فقد تعهد الزعيمان على مواصلة البناء على علاقة التعاون الوثيق بين البلدين القائم على العلاقات الاقتصادية والمصالح الأمنية المتبادلة من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والامنية للشعبين.

كما أكد الزعيمان على اهمية توسيع التعاون فى المجالات ذات الاولوية بما فى ذلك الامن البحرى ومكافحة الارهاب وتقاسم المعلومات بين قوات الدفاع والامن.

ورحب الزعيمان باستمرار العلاقات القوية بين الشعبين وخاصة التبادلات الأكاديمية? متعهدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وماليزيا لخلق المزيد من الفرص في هذا الشأن في كلا البلدين.