الجابر يهنئ باخشون لاختياره نائبا لماجد عبدالله في المنتخب الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

هنئ مدرب نادي الشباب سامي الجابر، عمر باخشون بمناسبة اختياره نائبا لماجد عبدالله المدير العام للمنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018.

وغرد الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” أبارك للخلوق عمر باخشوين اختياره ضمن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني.. كل الدعوات له بالتوفيق إن شاء الله “.

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