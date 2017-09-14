حماية المستهلك توضح أضرار الإفراط في تناول المشروبات الغازية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن الأضرار الناتجة من الإفراط في تناول المشروبات الغازية السكرية، موضحة أنها تسبب خطورة شديدة على الصحة.

وأوضحت الجمعية، أن علبة المياه الغازية الواحدة تحتوي على ما يقرب من 10 ملاعق من السكر، مشيرة إلى أن الإفراط في تناول المياه الغازية قد يؤدي لتلف في الكبد وحدوث الكبد الدهنية، كما يمكن أن يؤثر على وظائف الكلى ويسبب الإصابة بالحصوات، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بنوبة قلبية، واحتواء المواد الغازية على مواد قد تؤدي لفرط الحركة والانتباه لدى الأطفال.

وأضافت أن من الأضرار التي تسببها المياه الغازية خطورة الإصابة بهشاشة العظام، وتسوس الأسنان، وخطورة الإصابة بداء السكري، والسمنة وزيادة الوزن.