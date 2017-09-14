الجابر: الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطنين صمام أمان ضد الدعوات المشبوهة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب نادي الشباب، سامي الجابر، أن الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطنين هي صمام الأمان بعد الله ضد أي محاولات يائسة للعبث باستقرار البلاد، وذلك تعليقا على دعوات التظاهر التي أطلقها مجهولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجابر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” الثقة المتبادلة بين قيادة بلادنا وشعبها هي صمام الأمان بعد الله ضد أي محاولات يائسة للعبث باستقرارنا وأمننا.. حفظ الله أرض الحرمين وقيادتها “.