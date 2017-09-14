الحكم بالسجن على زعيم " الطائفة المشبوهة " بالجزائر - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

حكم على رئيس الطائفة الأحمدية في الجزائر محمد فالي، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانته من القضاء بـ ” الإساءة ” للدين.

وأوضح المحامي صالح دبوز ” حكم على محمد فالي بالسجن ستة أشهر.. وأدين بتهمة جمع أموال دون ترخيص والإساءة للنبي محمد والإسلام “.

وخلال جلسة المحاكمة في 6 سبتمبر في محكمة عين تدلس قرب مستغانم طلب الادعاء سجن المتهم لمدة عام.

وكان تم توقيف محمد فالي في 28 أغسطس في منزله في عين الصفراء الواقعة على بعد 650 كلم جنوب غربي العاصمة وأودع سجن مستغانم.