الأسهم الأمريكية تغلق على مستويات قياسية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة، أمس الأربعاء، مدعومة بمكاسب لأسهم شركات المنتجات الاستهلاكية الأكثر تأثرا بالدورات الاقتصادية غطت على خسائر لسهم عملاق التكنولوجيا أبل.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 39.32 نقطة أو ما يعادل 0.18 بالمئة إلى 22158.18 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.89نقطة أو 0.08 بالمئة ليغلق عند 2498.37 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 5.91 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 6460.19 نقطة.