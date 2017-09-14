النقل تحدد المسافة الآمنة بين السيارات لتجنب الحوادث - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نوهت وزارة النقل، قائدي المركبات بأن يتم ترك مسافة مناسبة بينهم وبين السيارات التي أمامهم تجنبا للحوادث، وإتاحة الفرصة للتحكم في عجلة القيادة بشكل أفضل.

وأوضحت وزارة النقل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأربعاء، ” تذكر دائمًا أن تبقي مسافة 6 مركبات بينك وبين المركبة التي أمامك، حتى تتجنب حوادث الطريق “.

وأضافت النقل أنه في حالة ما إذا كان الطقس غير مستقرّ، فإن المسافة التي يجب أن تفصل قائد المركبة عن المركبة التي تسبقه 12 سيارة.