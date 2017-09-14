النقل تحدد المسافة الآمنة بين السيارات لتجنب الحوادث - صحيفة صدى الالكترونية

النقل تحدد المسافة الآمنة بين السيارات لتجنب الحوادث
نوهت وزارة النقل، قائدي المركبات بأن يتم ترك مسافة مناسبة بينهم وبين السيارات التي أمامهم تجنبا للحوادث، وإتاحة الفرصة للتحكم في عجلة القيادة بشكل أفضل.
وأوضحت وزارة النقل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأربعاء، ” تذكر دائمًا أن تبقي مسافة 6 مركبات بينك وبين المركبة التي أمامك، حتى تتجنب حوادث الطريق “.
وأضافت النقل أنه في حالة ما إذا كان الطقس غير مستقرّ، فإن المسافة التي يجب أن تفصل قائد المركبة عن المركبة التي تسبقه 12 سيارة.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8808 ] نشر منذ 45 دقيقة
افلقني
اذا احد سمع كلامك
طيب مثلا لو انا سمعت كلامكم وتركت مسافة 6 مركبات
بيجي 6 مركبات وتدخل
الشعب اغلبه يبي يمشي بسرعه وعساهم يتركون مسافه نص متر
alfahd42[ عدد التعليقات: 11799 ] نشر منذ 39 دقيقة
معتقد يتغير شي صعب التنفيذ