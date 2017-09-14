مسؤول بالتعليم يدعو لاستقطاب المبتعثين لهيئة التدريس في الجامعات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

طالب وكيل وزارة التعليم للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، بتعزيز فرص استقطاب خريجي الابتعاث للعمل كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات بعد عودتهم من رحلة الابتعاث.

وأكد الحربش، على التواصل مع جميع الشركاء للاستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم التي تسهم في تطوير الابتعاث في الجامعات من جهة، وتطوير العلاقة بين الوزارة والجامعات من جهة أخرى، موضحا أن الملحقيات الثقافية تشرف على 10 آلاف مبتعث ومبتعثة من الجامعات موزعين على دول العالم.