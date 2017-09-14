بالفيديو.. المفتي: الدعوات المشبوهة يسوقها دعاة الجاهلية ومثيري الفتن - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المواطنين من الدعوات المشبوهة التي تؤلبهم على حكومتهم، مؤكدا أنها دعوات كاذبة وجاهلة وحاقدة.

وأكد المفتي، أن من يدعو لتلك الدعوات هم دعاة فساد ومثيرو فتنة، موضحا أنه لا خير فيها ولا خير في من دعا إليها، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي مجتمع متكاتف ومتعاون ومتراحم، ومجتمع يدين لله بالإسلام وبالنبي محمد بالرسالة، إضافة إلى أنه يثق بأن حكومته طيبة وعادلة وتحكم بشريعة الله وتدعو للأمن والاستقرار ورغد العيش.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج ” معالي المواطن ” على قناة MBC، ” أن الأعداء يحسدون هذه البلاد على النعم العظيمة، ويريدون تحويل بلادنا إلى فوضى وفتن وإلى سفك الدماء “.

ووجه المفتي رسالته إلى المواطنين، قائلا ” أيها المسلم اعلم أن هذه الدعوات هي ضدك وضد أمنك وضد عقيدتك وأخلاقك، وهي من دعاة الجاهلية والضلال “، مشيراً إلى أننا نؤازر هذه الدولة على قوتها ونؤيدها على ما تقوم به من حفظ للأمن والاستقرار في سبيل راحة المواطن.