بالفيديو.. شيخ آل مرة يكشف تفاصيل سحب الدوحة الجنسية القطرية منه - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

روى شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، أسباب سحب السلطات القطرية الجنسية من أفراد قبيلة آل مرة، مشيرا إلى عدم تفاجئه بسحب الجنسية القطرية منه مع بعض من أفراد قبيلته، واصفاً ما قامت به السلطات القطرية بالفعل غير المستغرب.

وأكد أن السلطات القطرية مأوى للإرهاب ومموليه، موضحا أن الموضوع أكبر من جنسية فهو اعتداء كبير على المملكة ودول مجلس الخليج، مشيرا إلى أن سلطات الدوحة طلبت من قبيلته بالتطاول على المملكة وقيادتها وملك البحرين لكنهم رفضوا طلب قطر، قائلا: ” ولا عندنا غير الصحيح “.

وأوضح أن الجنسية القطرية التي سحبت منه منحت له من أمير قطر السابق الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني والأمير أحمد بن علي.

وأشار إلى أن قبيلة آل مرة ملتزمة بضبط النفس بسبب تدخل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن حمد بن خليفة ” ليس له حق ولا منة في سحب جنسيتي التي منحها لي الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني “.