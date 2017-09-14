المغامسي يعلق على " الدعوة للتظاهر " : خطوات شيطانية هدفها نشر الفتنة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أمس الأربعاء، على الدعوات التي أطلقها مجهولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا باسم ” حراك 15 سبتمبر “.

وأكد المغامسي، أن الهدف من تلك الدعوات هو نشر الفتنة والفرقة بين أفراد المجتمع الواحد، إلى جانب زعزعة استقرار الأمن في الوطن، مشيرا إلى أن الاحتكام إلى الشارع والدعوة إلى الفتن من خلال المظاهرات تعد من خطوات الشيطان التي نهى الله عنها كونها تحمل في طياتها الكثير من مظاهر الفساد وإراقة الدماء.

ودعا المغامسي، الشباب إلى الوقوف خلف القيادة والتصدي لمثل تلك الدعوات، محذرا من السير خلف تلك الدعوات المشبوهة؛ لأنها تتسبب حال نجاحها في هلاك الحرث والنسل والوطن والمواطنين، مشدداً على أهمية أن يتماسك جميع المواطنين في إطار واحد نحو بناء الوطن ورقيه والتصدي لأي دعوات شاذة، متوقعاً أن تفشل أي دعوات من هذا النوع كما حدث سابقاً؛ لأنها اصطدمت بوعي شباب الأمة.