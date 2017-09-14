الشورى يطالب العمل بتمكين المرأة من المناصب القيادية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طالب مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على تمكين المرأة السعودية من العمل في المناصب القيادية العليا.

كما طالب المجلس، خلال جلسته الحادية والخمسين التي عُقدت أمس الأربعاء، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن تسرع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.