بالفيديو.. السفير أحمد قطان يكشف كواليس مواجهة الوفد القطري - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف سفير المملكة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان، كواليس ما حدث خلال جلسة اجتماع وزراء الخارجية العرب، أمس الثلاثاء، والتي جرت مع مندوب دولة قطر سلطان المريخي.

وأوضح السفير أحمد قطان، أنه استخار الله تعالى في الليلة السابقة للاجتماع في فضح السياسة القطرية ومواجهة وفدها بالخطاب الذي ألقاه خلال كلمته بجلسة اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

وأكد قطان، في حديث لقناة ” العربية “، أن الوفد القطري تفاجأ من كلمته التي ذكر فيها الحقائق حول السياسة القطرية ودعم الدوحة للإرهاب وإيوائها للإرهابيين، مشيرا إلى أن أرقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأرقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان موجودة لدى القيادة القطرية، إذا أرادوا العودة للحضن الخليجي.

كما أشاد قطان بكلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، التي طالب فيها قطر بتغيير سياساتها والاستجابة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.