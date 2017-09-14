القحطاني يستنكر سحب تنظيم الحمدين جنسية آل مرة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

علق سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي، على سحب قطر الجنسية من الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة.

وكتب القحطاني تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” حين يسحب تنظيم الحمدين الجنسية من كبار مشايخ وأعيان قبائل قطر، ويقوم بتجنيس العجم، ويستقطبهم لحمايته من أهل الأرض؛ فماذا بقي من شرعيته؟ ” .

وأعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 إمرأة في خطوة تتنهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان.

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