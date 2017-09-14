وليد الفراج: تغييرات كبيرة في الأيام الماضية - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 13
سبتمبر
الاعلام اثارها وضخمها
ابو عبدالله يستاهل اكبر
من هالمنصب رجل له مكانته
وله حب واحترام من اغلب
مشجعين الانديه ليش التقليل منه
مشكلتنا في الاعلام يحب الضجه
ﻷجل مكاسب ماليه من المتابعه
لا والحلو بعد حطو باخشوين مساعد له وبا خشوين اعرفه جيدا رجل خلوق ومحترم وقوي شخصيه واداري محنك وفاهم في الكورة والاداره وحازم ولبق وحبيب كل المواصفات الحلوه فيه والقياديه
alfahd42
صدقت ياغالي وهذا اللي يحتاجه
المنتخب الفكر العالي
والحزم والشدة مع اللاعبين
والمتابعة المستمرة
يعجبني في هالشخصيات
ما عندهم مجاملات
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2435 ] نشر منذ 33 دقيقة
الاعلام اثارها وضخمها
ابو عبدالله يستاهل اكبر
من هالمنصب رجل له مكانته
وله حب واحترام من اغلب
مشجعين الانديه ليش التقليل منه
مشكلتنا في الاعلام يحب الضجه
ﻷجل مكاسب ماليه من المتابعه
alfahd42[ عدد التعليقات: 11743 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا والحلو بعد حطو باخشوين مساعد له وبا خشوين اعرفه جيدا رجل خلوق ومحترم وقوي شخصيه واداري محنك وفاهم في الكورة والاداره وحازم ولبق وحبيب كل المواصفات الحلوه فيه والقياديه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2435 ] نشر منذ 15 دقيقة
alfahd42
صدقت ياغالي وهذا اللي يحتاجه
المنتخب الفكر العالي
والحزم والشدة مع اللاعبين
والمتابعة المستمرة
يعجبني في هالشخصيات
ما عندهم مجاملات