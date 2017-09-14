عبدالعزيز المريسل: أستحي عندما اتحدث عن ماجد عبدالله - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 14
سبتمبر
اول مرة اتفق مع المريسل
لا زال النفخ والتلميع في ماجد مستمر
ماجد لم يقدم للمنتخب ما يوازي الدعم الذي حصل عليه ابتداً من منحة الجنسية السعودية
ماجد فشل في تحقيق كاس الخليج مع المنتخب مما جعلنا اضحوكوة وتندر الكويتيين في دورات الخليج
وكلنا نتذكر المقولة ( لن يحصل المنتخب على كاس الخليج الا اذا صارت الكورة مربعة )
التعليق الثاني اللي مايشرفني أقول اسمه
يامجنون أنت صاحي فيما تقول
ياعنصري جزمت ماجد عن تاريخكم كله
جزمت ماجد قدرك الله يهنيك فيها
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Mr. Crash[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 10 ساعات
اول مرة اتفق مع المريسل
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
لا زال النفخ والتلميع في ماجد مستمر
ماجد لم يقدم للمنتخب ما يوازي الدعم الذي حصل عليه ابتداً من منحة الجنسية السعودية
ماجد فشل في تحقيق كاس الخليج مع المنتخب مما جعلنا اضحوكوة وتندر الكويتيين في دورات الخليج
وكلنا نتذكر المقولة ( لن يحصل المنتخب على كاس الخليج الا اذا صارت الكورة مربعة )
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 29 دقيقة
التعليق الثاني اللي مايشرفني أقول اسمه
يامجنون أنت صاحي فيما تقول
ياعنصري جزمت ماجد عن تاريخكم كله
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 16 دقيقة
جزمت ماجد قدرك الله يهنيك فيها