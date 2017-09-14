 عبدالعزيز المريسل: أستحي عندما اتحدث عن ماجد عبدالله - صحيفة صدى الالكترونية

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عبدالعزيز المريسل: أستحي عندما اتحدث عن ماجد عبدالله




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 10 ساعات

اول مرة اتفق مع المريسل

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات

لا زال النفخ والتلميع في ماجد مستمر
ماجد لم يقدم للمنتخب ما يوازي الدعم الذي حصل عليه ابتداً من منحة الجنسية السعودية
ماجد فشل في تحقيق كاس الخليج مع المنتخب مما جعلنا اضحوكوة وتندر الكويتيين في دورات الخليج
وكلنا نتذكر المقولة ( لن يحصل المنتخب على كاس الخليج الا اذا صارت الكورة مربعة )

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 29 دقيقة

التعليق الثاني اللي مايشرفني أقول اسمه
يامجنون أنت صاحي فيما تقول
ياعنصري جزمت ماجد عن تاريخكم كله

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 16 دقيقة

جزمت ماجد قدرك الله يهنيك فيها

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