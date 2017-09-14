⁠⁠⁠⁠" صندوق التنمية " يمول مشروعًا في الأردن بـ 60 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وقع الصندوق السعودي للتنمية في العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، اتفاقية منحة بقيمة 60 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء تقاطعات مرورية في العاصمة الأردنية عمّان.

ووقع الاتفاقية عن الصندوق معالي نائب رئيس مجلس إدارته المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، وعن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، بحضور رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان محمد العتيق.

ويشمل المشروع إنشاء جسور بطول 1370 مترًا وأنفاق بطول 220 مترًا في ثلاثة تقاطعات مهمة في العاصمة عمّان.