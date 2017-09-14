بالفيديو.. ⁠⁠⁠⁠⁠تعادل ليفربول وإشبيلية في أبطال أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تعادل فريقا ليفربول الإنجليزي وإشبيليه الإسباني، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

وأحرز وسام بن يدر لاعب إشبيلية الهدف الأول في الدقيقة 5، بينما أحرز روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول هدف التعادل في الدقيقة 21، وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 39، ثم أحرز خواكين كوريا لاعب إشبيلية هدف التعادل الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة.