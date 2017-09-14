فاكهة " البرجموت " تساعد على الهضم وتقاوم الاكتئاب - صحيفة صدى الالكترونية

فاكهة ” البرجموت ” تساعد على الهضم وتقاوم الاكتئاب
أثبتت خبيرة التغذية العلاجية الفرنسية ” كلير فرايسييه ” فى مركز البحوث الزراعية الفرنسية أن ثمار فاكهة ” البرجموت ” ، التي تشبه الكمثرى ، هي هجين بين ليمون الكمثرى والجريب فروت، تنتج في جنوب إيطاليا وساحل العاج والأرجنتين والبرازيل
والبرجموت من الثمار المنعشة والمفيدة فى علاج الإجهاد والقلق والاكتئاب وتساعد على الهضم ويستخرج من قشر هذه الثمرة زيت البرجموت الذي يستخدم في صناعة العطور وفى صنع الحلويات ومربى ، كما يستخدم في علاج الآم العمود الفقري والالتهابات الجهاز العصبي .. وينشط عملية فتح الشهية وهو أيضا مضاد للإمساك والتقلصات المعوية .
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذا ليمون وشهو عنه يتكلم الخبر مفهمت بعض الكلم عجزت اقراه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8779 ] نشر منذ 2 ساعتين
مانعرفها
برق[ عدد التعليقات: 10835 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرزوقه
انتبهي ‘ ترى بعض الليمون فيه شوك 😂😂
برق[ عدد التعليقات: 10835 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرزوقه
تراه ليمون ماهو حدج 😂😂😂
تعرفين الحدج يامرزوقه ؟؟ تراه الشري اللي تاكلينه مع الغنم تحسبينه ليمون
alfahd42[ عدد التعليقات: 11743 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخبر بوه لخبطه الصورة ليمون وبالكلم يقولون كمثرة وشلون تجي
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين
برق ضف وجهك لوسمحت ماعاد بوه كلم بيننا
برق[ عدد التعليقات: 10835 ] نشر منذ 1 ساعة
زعلتي يامرزوقه
افاااااا وانا أحسبك وسيعه اثرك ضييييقه بالحيل
اقصد وسيعة صدر وطلعتي زعوووله
هاتس ورده 🌹🌹🌹 عاد هالورده مافيها شوك 😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 11743 ] نشر منذ 1 ساعة
برق واخصائي ليه كذا على مرزوقه حرام عليكم مالها الا يومين شبيتو فيها تعوذو من الشيطان وكلامكم الليله صراحه احطه بين قوسين
نحبكم ونحترمكم ونبيكم معنا في السوالف الزينه بس خففو من الكلام الشين
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 1 ساعة
طسسسسس قفاك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14380 ] نشر منذ 1 ساعة
أول مره أسمع عنها
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 1 ساعة
شفتهم يالفهد اطبوني واوذوني وانا دوبي اعرف هالصحيفه بليا سبب مادري وش نوحهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 11743 ] نشر منذ 51 دقيقة
خلاص معد يقولون لك شي ابد هم طيبين ويسمعون الكلام
alfahd42[ عدد التعليقات: 11743 ] نشر منذ 26 دقيقة
وينكم كل واحد يجي هنا يحضر نفسه رجاءا