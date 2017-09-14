فاكهة " البرجموت " تساعد على الهضم وتقاوم الاكتئاب - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أثبتت خبيرة التغذية العلاجية الفرنسية ” كلير فرايسييه ” فى مركز البحوث الزراعية الفرنسية أن ثمار فاكهة ” البرجموت ” ، التي تشبه الكمثرى ، هي هجين بين ليمون الكمثرى والجريب فروت، تنتج في جنوب إيطاليا وساحل العاج والأرجنتين والبرازيل

والبرجموت من الثمار المنعشة والمفيدة فى علاج الإجهاد والقلق والاكتئاب وتساعد على الهضم ويستخرج من قشر هذه الثمرة زيت البرجموت الذي يستخدم في صناعة العطور وفى صنع الحلويات ومربى ، كما يستخدم في علاج الآم العمود الفقري والالتهابات الجهاز العصبي .. وينشط عملية فتح الشهية وهو أيضا مضاد للإمساك والتقلصات المعوية .