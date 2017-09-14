مقتل 4 إرهابيين وشرطي عراقي في انفجار سيارة مفخخة - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

لقي أربعة إرهابيين، مصرعهم واستشهد شرطي عراقي, فيما أصيب عدة أشخاص بجروح, في انفجار سيارة مفخخة قرب كمين بشمال محافظة بابل جنوبي بغداد.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان، الأربعاء، بأن الشرطة أطلقت النار على السيارة المفخخة , بعدما حاول الانتحاري الذي كان يقودها تجاوز نقطة سيطرة مدخل المسيب شمال الحلة مركز محافظة بابل, مما أدى انفجارها إلى مقتل الانتحاريين الأربعة الذين كانوا على متنها والذين كانوا يحملون أسلحة ومواد متفجرة, فضلا عن مقتل أحد عناصر الشرطة وجرح عدد من الأشخاص وفق حصيلة أولية.