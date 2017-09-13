تونة الزعانف الزرقاء تعود لبحر الشمال بعد غياب 50 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

عادت سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء إلى مياه بحر الشمال لأول مرة بعد غياب دام 50 عاما، مما يجدد الآمال في أنها ستعود قريبا مرة أخرى إلى المياه الهولندية.

وذكر موقع ” دتش نيوز ” الهولندي الإخباري أن فريق البحث منح إعفاء من حظر الصيد سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء لكي يمكنهم تثبيت أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية على 40 من العينات حتى يتمكنوا من رصد تحركاتهم.

وكانت التونة ذات الزعنفة الزرقاء قد اختفت من بحر الشمال في ستينات القرن الماضي نتيجة للصيد الجائر، وتعتبر أكبر أنواع التونة وتنمو حتى ثلاثة أمتار وتزن 680 كيلوجراما.