ماكرون يعد بمساعدات جديدة لمنكوبي اعصار " إيرما " - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتخاذ تدابير جديدة لصالح منكوبي إعصار إيرما في الجزر الفرنسية الواقعة في منطقة الانتيل.

جاء ذلك في تصريح للرئيس ماكرون اليوم الأربعاء، خلال الزيارة التفقدية التي أجراها في ” سان بارتيليمي ” الفرنسية في منطقة الكاريبي للقاء السكان المحليين و للوقوف على حجم الاضرار التي لحقت بالجزيرة التي ضربها الإعصار.

وأوضح ماكرون، أنه سيتم استحداث آلية مساعدة مالية لدعم السكان الذين فقدوا كل ممتلكاتهم وكذلك أشغالهم.

وكان ماكرون، زار أمس الجزء الفرنسي في جزيرة سان مارتان قبل أن يتوجه اليوم إلى سان بارتيليمي التي يقدر عدد سكانها بنحو 9 ألاف نسمة.