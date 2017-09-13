الحكومة اليمنية: ندعم التسوية السياسية وفقاً للمرجعيات - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

جددت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، دعمها للتسوية السياسية وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية.

وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تويلر: إن حكومته تدعم جهود المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح مهمته في اليمن بتعاون جميع الدول الراعية للتسوية السياسية السلمية في اليمن وفي مقدمتها الولايات المتحدة.