بالصور.. نائب أمير عسير يرعى احتفالات " أبها " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير مساء اليوم الأربعاء، احتفال الغرفة التجارية الصناعية بأبها بمناسبة مرور 37 عاما على تاريخ إنشائها, وبمناسبة اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017، في فندق قصر أبها.

وفور وصول سموه، تجول في المعرض المصاحب الذي يحوي أكثر من 60 صورة فوتوغرافية تحكي تاريخ المنطقة وأبرز المعالم السياحية التي تشتهر بها، ودشن الأمير منصور بن مقرن الهوية الجديدة وشعار الغرفة.

أكد الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير أن تتويج مدينة أبها لم يأت من فراغ ، وإنما هو جهد مشترك مع جميع المسئولين طيلة الأعوام الماضية ، كما يُعد حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهود انطلاقا مما تضمنته رؤية المملكة 2030 من أهداف شاملة نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء المستقبل لهذا الوطن من خلال اعتماد المفاهيم العلمية لإدارة المشروعات السياحية، واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيق برامج التحول الوطني 2020.

وأضاف سمو نائب أمير منطقة عسير أن مرحلة البناء والنماء التي تمر بها المملكة العربية السعودية في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تتطلب تضافر الجهود من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ والتي نتطلع أن تكون بإذن الله نقلة نوعية فريدة ومميزة لإحداث المزيد من التنمية والنهوض بالمعرفة والاقتصاد وتحقيق ما يتطلع إليه الوطن والمواطن في شتى المجالات .

واعداً سموه بإتاحة فرص أكبر للمستثمرين وإزالة العوائق التي تعترضهم ، مشيداً بترحاب وكرم أهالي منطقة عسير والذي يعتبر من أهم ركائز السياحة .

جاء ذلك خلال رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير, لحفل الغرفة التجارية الصناعية بأبها مساء اليوم، بمناسبة اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 ، ومرور 37 عاما على إنشاء الغرفة، وذلك في فندق قصر أبها.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس عبد الله بن سعيد المبطي كلمة أشار فيها إلى أن إختيار أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 ، يشرف جميع مواطني المملكة، ويؤكد على فخرهم واعتزازهم بوطنهم العزيز بإختيارها كأول مدينة سعودية تفوز بهذا اللقب، و هذا الإنجاز العربي المميز ، مما يسهم في تعزيز مكانة منطقة عسير كإمارة حملت لواء السياحة على مدارِ أربعين عاما، في الوقت الذي تُسَجِلُ فيه الإمارة تاريخاً يضاف إلى سجل مسيرتها الحضارية والسياحية.

عقب ذلك شاهد الجميع عرض مرئي يحكي قصة الاقتصاد بمنطقة عسير ، ثم شاهد سمو الأمير منصور بن مقرن والحضور لوحتين وطنية من أداء الفنان عامر البارقي، والفنان أحمد آل سالم ، وكلمات الشاعر يحي رديف والشاعر أحمد المنجحي .

وفي نهاية الحفل كرم سمو الأمير منصور بن مقرن أبناء غرفة أبها من المؤسسين والرواد وأعضاء مجالس الإدارة على مر تاريخ الغرفة وأمناء العموم وسلمهم الدروع والشهادات التقديرية، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.