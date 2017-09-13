5 مصابين وقتيل جراء إطلاق النار بمدرسة في سياتل الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قتل شخص وأصيب 5 آخرون على الأقل اليوم الأربعاء، جراء إطلاق نار وقع بمدرسة ثانوية في ولاية واشنطن، شمال غربي الولايات المتحدة، وفقاً لما تناقلته مصادر محلية.

وجرى إطلاق النار بمدرسة فريمان بقرية روكفورد الصغيرة الواقعة على مسافة 500 كلم شرقي سياتل، كبرى مدن الولاية، حسبما ذكرت صحيفة (سبوكسمان-ريفيو) نقلاً عن شريف مقاطعة سبوكين، أوزي كنيزوفيتش.

وذكر مكتب شريف بلدية سبوكين، التي تقع بها روكفورد، لوسائل الإعلام المحلية أن المشتبه به تم القبض عليه. وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجهزة الإسعاف بالمكان وكذا عدد من أولياء الأمور على مداخل المدرسة انتظارا لأنباء عن أبناءهم.

وكان مكتب الشريف قد كشف في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر الاجتماعي، أن مدرسة فريمان تم إغلاقها على خلفية الحادث وأن الأطقم الطبية والأمنية انتقلت للمكان. وأكد المكتب ” أمن الطلاب هو أولويتنا القصوى ” .