الجيش الليبي: نضمن الحدود الجنوبية مقابل رفع حظر توريد الأسلحة - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، عن استعداد الجيش لتأمين الحدود الجنوبية مقابل رفع حظر توريد الأسلحة، مؤكداً أن إنشاء مخيمات للاجئين بجنوب البلاد أمر غير مقبول.

وجاء هذا التصريح في كلمة ألقاها المسماري في معهد الاستشراق في موسكو اليوم الأربعاء، وفقاً لما أوردته ” روسيا اليوم ” .

وأضاف بأن ” التنظيمات الإرهابية، التي يحاربها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في البلاد، باتت تسيطر على التدفقات المالية الناجمة عن تهريب المهاجرين غير الشرعي من دول إفريقية إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية ” .