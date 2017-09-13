 العثور على مفقود عنيزة بعد عشر ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

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العثور على مفقود عنيزة بعد عشر ساعات

العثور على مفقود عنيزة بعد عشر ساعات
نايف السالم(صدى):

أعلنت عائلة الشاب الذي فقد في مدينة عنيزة ليلة أمس الثلاثاء، بعد منتصف الليل العثور عليه وهو بصحة جيدة.

وقال عثمان الحميدان، الأربعاء، عبر حسابه الشخصي في موقع ” تويتر ” : ” اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب تم العثور على ابننا المفقود وهو بصحة وعافية شكراً لجميع من ساهم بالبحث عنه والدعاء له،لا أراكم الله مكروه بعزيز لديكم ” .

وكان الحميدان، نشر ليلة الثلاثاء تغريدة حظيت بتفاعل واسع حيث شاركها الآلاف، أعلن فيها عن فقدان ابنهم ذو الـ15 عاماً في عنيزة، الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مشيراً إلى أنه كان يرتدي بنطلون كحلي وقميص رمادي وشنطة سوداء.

يذكر أن الشاب ظل مفقوداً لمدة تقدر بحوالي 10 ساعات قبل ان يعلن الحميدان العثور عليه.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18366 ] نشر منذ 1 ساعة

15سنه ما يعرف طريق بيتهم المفقود اللي ما يعرف طريق بيتهم ولا يعرف اسمه بالكامل. اما ذا شكله قاعد يهذر في تويتر او سناب طقته

[ عدد التعليقات: 18366 ] نشر منذ 1 ساعة

15سنه ما يعرف طريق بيتهم المفقود اللي ما يعرف طريق بيتهم ولا يعرف اسمه بالكامل. اما ذا شكله قاعد يهذر في تويتر او سناب طقته ويوم فضي الشاحن المتنقل تذكر. شاحن الكهرب الله يصلح الحال وبس

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